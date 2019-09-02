Актер из «Джокера» начал сходить с ума из-за экстремального похудения

Американский актер Хоакин Феникс похудел на 23,5 килограмма ради главной роли в фильме «Джокер». Об этом он сообщил в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

«Оказывается, это влияет на вашу психику. Вы начинаете сходить с ума», — поделился артист. Он отметил, что потеря веса помогла ему лучше вжиться в роль.

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Феникс также признался, что потратил несколько месяцев, чтобы научиться фирменному смеху Джокера: «Я не думал, что у меня получится это сделать. Я практиковался один, но попросил Тодда (режиссер Тодд Филлипс — прим. «Ленты.ру») послушать меня. Я чувствовал, что должен научиться делать это перед кем-то. Это было действительно некомфортно и заняло много времени».

28 августа в сети был опубликован финальный трейлер фильма «Джокер». Помимо Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера состоялась 31 августа. В российский прокат лента выйдет в октябре.

Хоакин Феникс появлялся в картинах «Она», «Таинственный лес», «Гладиатор», «Переступить черту», «Иррациональный человек» и «Отель "Руанда"».

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