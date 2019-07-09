Режиссер фильма о Джокере назвал причину ожидаемого недовольства фанатов

Американский кинорежиссер Тодд Филлипс, снимающий новый фильм о суперзлодее «Джокер», признался в том, что сюжет будущей картины будет сильно отличаться от оригинальных комиксов вселенной DC. Его слова передает журнал Empire.

«Мы не опирались на комикс, и это может разозлить зрителей», — рассказал о своих опасениях Филлипс. «Мы написали собственную историю о том, откуда мог взяться такой парень, как Джокер. Именно это интересовало меня. Это не столько фильм о Джокере, сколько история превращения в Джокера. Она о человеке», — пояснил он.

Также Филлипс заявил, что считает актера Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в картине, величайшим артистом. «Пока мы писали сценарий, у нас над компьютером висела его [Хокина Феникса] фотография», — признался режиссер, рассказывая об источниках вдохновения для создания киноленты.

Ранее в июле портал USA Today составил рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной «Мстителей». Последнее место в списке занял русский инженер-изобретатель Иван Ванко, скрывающийся под прозвищем Хлыст.

Фильм «Джокер» выйдет в российский прокат 3 октября 2019 года.

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