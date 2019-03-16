Уволенному за педофильские шутки режиссеру разрешили доснять «Стражей Галактики»

Киностудия Walt Disney разрешила режиссеру Джеймсу Ганну вернуться к съемкам третьей части фантастической эпопеи «Стражи Галактики». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на Marvel Studios и представителей режиссера.

По данным Deadline, решение о восстановлении Ганна в должности было принято еще несколько месяцев назад. Глава Disney Алан Хорн несколько раз встречался с режиссером и командой Marvel, чтобы обсудить ситуацию. Хорна удовлетворили публичные извинения Ганна и его поведение после увольнения.

Ганн в Twitter поблагодарил студию за принятое решение и выразил признательность всем, кто его поддерживал последние месяцы. «Я постоянно учусь на своих ошибках и намерен и дальше работать над собой, чтобы стать лучше. Я чрезвычайно признателен Disney за их решение и с радостью продолжу снимать фильмы, которые исследуют любовь, связывающую нас всех», — написал он.

После увольнения режиссер перешел на работу к конкуренту Marvel — компании DC. Ганн пишет сценарий для сиквела суперзлодейского боевика «Отряд Самоубийц». Студии договорились, что он вернется к съемкам «Стражей Галактики» после того, как закончит работу над фильмом DC.

Третья часть «Стражей Галактики» должна была выйти в 2020 году, однако работу над фильмом приостановили из-за скандала, связанного с режиссером. Ганна уволили в июле 2018 года из-за провокационных постов в интернете, которые он публиковал примерно с 2008 по 2011 год. В них режиссер шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

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