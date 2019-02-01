Уволенный за педофильские шутки Джеймс Ганн нашел поддержку среди режиссеров

Известные режиссеры заявили, что снимать продолжение «Стражей галактики» должен Джеймс Ганн, который ранее был уволен за то, что шутил в соцсетях про педофилию, СПИД и изнасилования.

Пользовательница с ником fakenewsmags в своем Twitter-аккаунте обратилась к Эдгару Райту, Филу Лорду, Крису Миллеру и Тайке Вайтити. Она попросила кого-нибудь из них возобновить работу над новой частью блокбастера. В ответ кинематографисты заявили, что для этой картины отлично подойдет Джеймс Ганн.

«Я бы тоже хотел выдвинуть предложение: Джеймс Ганн».

«Он хорошо подойдет по тональности фильма».

«Согласен. Джеймс Ганн привнесет свежую энергию и стиль, которых так не хватало первым двум частям».

Позднее режиссеры начали писать, что снять кино лучше Джеймса Ганна может лишь Джеймс Ганн, а пользователи соцсети подхватили шутку.

«Он не Джеймс Ганн, но справится».

Третья часть «Стражей Галактики» должна была выйти в 2020 году, однако работу над фильмом приостановили из-за скандала, связанного с режиссером. Ганна уволили в июле 2018 года из-за провокационных постов в интернете.

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