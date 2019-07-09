Русский злодей признан худшим антигероем вселенной «Мстителей»

Портал USA Today составил рейтинг всех суперзлодеев из киновселенной «Мстителей» от наименее удачных к самым проработанным и интересным персонажам. Всего в 23 фильмах от студии Marvel критики насчитали 32 антигероя.

Последнее место в списке занял русский инженер-изобретатель Иван Ванко, скрывающийся под прозвищем Хлыст. Он появился в фильме «Железный человек 2» 2010 года, где противостоял Тони Старку (Роберт Дауни-младший). Роль Хлыста исполнил Микки Рурк.

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Предпоследнее, 31 место занял предводитель темных эльфов Малекит Проклятый (Кристофер Экклстон), появившийся в ленте 2013 года «Тор 2: Царство тьмы». На 30-й строчке — подставной актер из Великобритании Тревор Слэттери, выдающий себя за террориста Мандарина (Бен Кингсли). Он выступил одним из антагонистов в картине «Железный человек 3», также вышедшей в 2013-м.

Лучшим кинозлодеем по версии критиков стал Эрик Киллмонгер, сыгранный Майклом Б. Джорданом в фильме «Черная Пантера» 2018 года. За ним следует Танос (Дэмион Пуатье в «Мстителях» 2012-го и Джош Бролин в остальных картинах). На третьем месте — Локи (Том Хиддлстон), сводный брат Тора (Крис Хемсворт).

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