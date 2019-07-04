Том Холланд поддержал идею сделать Человека-паука гомосексуалом

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в серии фильмов студии Marvel, поддержал идею сделать его персонажа геем. Об этом сообщает The Huffington Post.

Холланд отметил, что не может говорить о будущем его героя, поскольку не знает таких подробностей, и развитие персонажа зависит не от него. Актер добавил, что Marvel собирается ввести в свои фильмы множество разнообразных персонажей за последующие несколько лет. «Мир не так прост, как какой-нибудь гетеросексуальный белый парень», — подчеркнул он.

Артист сыграл супергероя-подростка Питера Паркера, скрывающегося под псевдонимом Человек-паук, в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома». Российская премьера последней ленты состоялась 4 июля.

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