Том Фелтон поддержал теорию о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, прокомментировал теорию о гомосексуальном влечении главного героя франшизы к его персонажу. Слова артиста приводит AOL в четверг, 20 июня.

Фелтон предположил, что конфликты между Малфоем и Поттером могли быть вызваны скрытым романтическим влечением последнего. «Он все время был влюблен в Драко. Он просто не мог этого скрывать», — пояснил он.

Актер добавил, что сталкивался в интернете с фанатскими рассказами и рисунками по мотивам «Гарри Поттера», предполагавшими романтическую сюжетную линию между Малфоем и Гермионой Грейнджер. «Я видел некоторые картинки. Заставлявшие меня беспокоиться», — отметил он.

18 марта стало известно о страстных любовных отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда из вселенной книг о Гарри Поттере. Автор серии Джоан Роулинг заявила, что связь между двумя волшебниками была очень сильной.

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