Жена Эллен Пейдж обвинила Джастина Бибера в унижении женщин

Хореограф и танцовщица Эмма Портнер, работавшая с Джастином Бибером над его гастролями в 2016 году, обвинила певца в унижении женщин. Она опубликовала соответствующий пост в Instagram Stories, его скриншоты позже появились в Twitter.

«Я дала твоей вселенной свое наивное тело, задумки, время и усилия. Дважды. Ради того, с чего ты поимел миллионы. А я — пшик. Почти ничего», — пожаловалась Портнер. Она назвала мерзким тот факт, что артист принижает женщин.

Портнер отметила, что Бибер посещает церковь, которая не признает представителей ЛГБТ-сообщества. «Как тебе такое? Лесбиянка помогала за неуважительную сумму денег, пока ты ходил в церковь, направленную против моего существования», — возмутилась она.

В январе 2018 года стало известно, что 24-летняя Эмма Портнер женилась на 31-летней актрисе Эллен Пейдж. В июне 2019-го Пейдж выложила обнаженное фото с женой в честь гей-прайда.

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