В сети появилась версия «Мстителей» без женщин и мужских объятий

Один из фанатов «Мстителей» отредактировал фильм так, что из него исчезли все женские персонажи и любые упоминания однополых отношений. Об этом сообщает портал NPR.

Отмечается, что поклонник саги выложил новую версию на пиратском ресурсе. Он вырезал все сцены с самой сильной женщиной Капитаном Марвел, а также удалил эпизод, где Соколиный глаз учит свою дочь стрелять. «Молодые женщины должны учиться, как быть хорошими женами и матерями, а борьбу пусть оставят мужчинам», — пояснил он в сопроводительном письме.

Зритель также свел к минимуму роль Черной Пантеры, объяснив, что этот герой не так важен. Кроме того, в свежей версии мужские персонажи не обнимаются, а Человека-паука ни разу не спасают женщины.

Профессор кинематографических исследований в Университете Техаса Сюзанна Скотт заявила, что подобные «шовинистические правки» — давняя практика. Так, в одной из версий картины «Звездные войны: Последние джедаи» убрали все моменты, где женщины принимают решения, отдают приказы и сражаются в бою. В результате от изначального хронометража осталось лишь 30 процентов.

Ранее американский актер Роберт Дауни-младший предложил сменить пол Железного человека, роль которого он исполнял. Артист выступил за то, чтобы в следующих лентах появилась героиня Железное сердце. Студия Marvel пока никак не отреагировала на слова звезды.

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