Marvel покажет полную версию «Мстителей»

В кинотеатрах покажут полную версию фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщает портал ComicBook.

В обновленную версию последней части супергеройской саги включат эпизоды, не показанные зрителям ранее. «Мы сделаем это», — подтвердил информацию президент Marvel Studios Кевин Файги. «Не знаю, было об этом [выходе новой версии фильма] объявлено официально, но это произойдет на следующей неделе», — пояснил он.

Ранее в июне были названы имена победителей 28-й ежегодной премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards. Картина «Мстители: финал» была признана лучшим фильмом 2019 года. Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей», ими стали персонажи Тони Старк и Танос.

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