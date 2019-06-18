Названы победители премии MTV

Стали известны победители 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards. Список призеров опубликован на сайте телеканала.

Приз за лучший фильм достался картине «Мстители: финал». Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей», ими стали персонажи Тони Старк и Танос. Еще один фильм компании Marvel «Капитан Марвел» получил награду за «Лучшую драку».

Лучшей актрисой кино была признана певица Леди Гага за роль в фильме «Звезда родилась», а приз за лучшую роль в сериале получила Элизабет Мосс, сыгравшая Кейт в «Рассказе служанки».

«Игра престолов» стала лучшим сериалом, а лучшей документальной кинолентой названа картина «Пережить Р. Келли».

Ранее 16 июня в Сочи были объявлены победители российского кинофестиваля «Кинотавр». Лучшим фильмом была признана работа «Бык» режиссера Бориса Акопова.

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