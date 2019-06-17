«Большая поэзия» Лунгина удостоилась двух главных призов «Кинотавра»

Драма «Большая поэзия», сопродюсером которой выступил онлайн-кинотеатр Okko, удостоена двух наград 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Приз за лучшую режиссерскую работу получил Александр Лунгин, а приз за лучшую мужскую роль имени Олега Янковского — Александр Кузнецов, сообщили Ленте.ру в Okko.

«На мой взгляд, самым важным в процессе кинопроизводства для меня является правильный выбор партнеров, идей и команды«, — отметила директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава. «"Большая поэзия" — результат работы прекрасного союза продюсеров и творческой группы. Это сильная эмоционально картина, которая подкупает своей честностью, искренностью и неприкрытыми чувствами героев. Я горжусь тем, что мы стали частью этого проекта», — подчеркнула она.

«Рынок онлайн-кинотеатров в России развивается, и на сегодняшний день они стали заметными игроками во всей цепочке кинодистрибуции. Как показывают глобальные тренды, логичным шагом для лидеров рынка становится производство собственного контента», — говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий. «Мы много инвестировали и преуспели в технической стороне этой задачи. Мы рады, что теперь и первые наши шаги в области кинопроизводства получили высокую оценку профессионального сообщества. Безусловно, мы продолжим развитие этого направления, чтобы предлагать зрителям больше эксклюзивного контента», — отметил Гродецкий.

«В кинопроизводстве очень важна скорость, с которой продюсер принимает решение войти в проект. Нам повезло, что компания Okko с космической скоростью смогла оценить проект и стать его частью. Благодаря их поддержке фильм был завершен и состоялся», — отметила продюсер фильма «Большая поэзия», компания «АДРЕС ФИЛЬМ» Виолетта Кречетова.

Инвестировать в кинопроизводство Rambler Group и Okko начали в начале 2019 года. Среди первых проектов — российско-китайская комедия «Как я стал русским», вышедшая на экраны в феврале. Всего при участии Okko в этом году будет создано более 20 картин. Среди них несколько web-сериалов, первым из которых станет экранизация бестселлера Валентины Назаровой «Девушка с плеером», премьера которого запланирована на начало августа.

«Большая поэзия» — фильм о двух парнях с московской окраины, работающих инкассаторами. Они молоды и одиноки, мечтают, ходят в поэтический кружок в местном доме культуры и постепенно приходят к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие в окружающем их прозаическом мире — это ограбление банка. Но история Александра Лунгина — не банковском ограблении, а о дружбе и предательстве, о том, что в порочном мире честность и чистота выглядят, как жестокость и наивность.