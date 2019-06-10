В Москве откроется уникальный для России кинозал 

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO», в которую входят «Синема парк» и «Формула кино», откроет первый в России зал с технологией ScreenX, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Он появится в реконструируемом кинотеатре «Формула Кино Европа» в торгово-развлекательном центре «Европейский» в Москве.

«КИНО OKKO» расширяет стратегическое партнерство с компанией CJ 4DPLEX.

«Как лидеры рынка в России, мы считаем необходимым внедрение современных технологий в кинотеатры нашей объединенной сети, для того, чтобы наши гости могли получить уникальный пользовательский опыт, который уже доступен зрителям в некоторых странах Европы», — прокомментировал исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васянин.

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров, которая обеспечивает панорамный обзор в 270 градусов. Для этого в качестве продолжения основного экрана будут использоваться два дополнительных на боковых стенах кинозала. Технология ScreenX объединяет несколько изображений в одно, которое простирается от основного центрального экрана к дополнительным боковым, позволяя зрителям почувствовать себя внутри фильма.

В прошлом году ряд кинотеатральных сетей в Европе и США добавили поддержку формата ScreenX в свои залы. В сотрудничестве с CJ 4DPLEX в кинотеатральный прокат в формате ScreenX вышли такие картины как «Капитан Марвел», «Черная Пантера», «Человек-муравей и Оса», «Аквамен», «Шазам!», «Алита: Боевой ангел», «Меч Короля Артура», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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