Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» пришла в Сочи

C 1 июня в составе объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») начал работу восьмизальный мультиплекс в городе Сочи. До этого кинотеатр принадлежал сети «Люксор». Он стал 76-м в составе объединенной киносети и первым в Сочи. Таким образом, на сегодняшний день в активе объединенной киносети 641 зал в 30 городах России.

Кинотеатр расположился на 5,3 тысячи квадратных метров в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города – ТРЦ «МореМолл», который находится в густонаселенном районе курорта.

Мультиплекс вмещает восемь кинозалов, в том числе, зал премиального формата, рассчитанных на 1462 места. Кинотеатр в городе Сочи будет переоборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров «КИНО OKKO».

«Объединенная киносеть расширяет географию своего присутствия и выходит на новый и перспективный для нас рынок Сочи. Это важно, как для укрепления лидерских позиций, так и для реализации стратегической задачи по расширению сети и увеличению доли в регионах. Мы рады тому, что любители кино в Сочи смогут оценить высокие стандарты технологического оснащения и качества обслуживания гостей в кинотеатрах нашей сети», — заявил исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васясин.

Реконструкция и ребрендинг будут проходить без остановки текущей деятельности кинотеатра, что позволит гостям торгово-развлекательного комплекса не пропустить главные блокбастеры этого лета.

Как и во всех кинотеатрах объединенной сети, в новом мультиплексе будет действовать программа лояльности «Бонус», предоставляющая гостям кинотеатра возможность накапливать бонусные баллы и в дальнейшем использовать их для оплаты билетов и покупок в кинобарах, бронировать билеты и получать эксклюзивные дисконтные предложения.

