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Rambler Group заявила о необходимости блокировать пиратский контент за минуты

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Блокировку пиратского контента в сети необходимо сократить до минут, считает член Совета директоров Rambler Group Екатерина Лапшина. Об этом она заявила в ходе ПМЭФ на сессии «Саморегулирование VS государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?»

«К сожалению, сейчас нормы действующего [антипиратского] меморандума, не умаляя его силу и важность тех тенденций, которые он заложил, не позволяют сделать ничего. То есть 2-3 часа реагирования — это ситуация, когда матч уже прошел, соответственно, все уже случилось, а мы еще ищем пиратов и пытаемся их блокировать», — объяснила Лапшина. Сейчас одно из принципиальных разногласий по тексту проекта антипиратского закона, который уже осенью планируется внести в Госдуму, заключается в том, что из выдачи не удаляются домены пиратских сайтов, а «гонка» происходит за ссылками. По ее мнению, такая ситуация будет стимулировать формирование других нелегальных предложений на других устройствах и в других средах.

Она также отметила, что за рубежом блокировка пиратского контента осуществляется автоматически.

По мнению Лапшиной, если в России не примут меры для обеспечения оперативной блокировки нелегального контента в сети, у правообладателей не будет возможности его монетизировать. Кроме того, в числе дополнительных мер борьбы с пиратскими видеосервисами она назвала необходимость расширения возможностей внесудебной блокировки на всех уровнях, усиление ответственности телеком-операторов и хостингов, а также всех участников рынка за распространение нелегального контента. Отдельно была поставлена необходимость усилить ответственность букмекеров за финансирование деятельности, направленной на нарушение авторских прав.

«Хочется отметить три столпа: во-первых, создание ценности, на которое мы влияем, во-вторых, информирование и меры по борьбе, на которые мы можем влиять в меньшей степени, но хотели бы максимально усилить ответственность всех участников по цепочке доставки контента — от операторов связи, которые дистанцируются от этого процесса до непосредственно рекламодателей и их саморегулируемых организаций», — заключила Лапшина.

также в ходе ПМЭФ генеральный директор Group IB Илья Сачков заявил, что о пиратскому контенту и нелегальным интернет-площадкам необходимо ударить «уголовным мечом», сообщает Rambler News Service. «Предлагаю объединиться и ударить уголовным мечом по экономическим преступникам, которые занимаются рекламными сетями и по пиратам, которых очень легко устанавливать. Чтобы мы от ссылочек переходили к конкретным людям», — объяснил он. Сачков также добавил, что Group IB готова помочь установить владельцев рекламных нелегальных площадок, «а полиция будет счастлива возбудить дела по экономическим статьям и этих людей посадить в тюрьму».

В апреле «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование «Пиратская Россия» о работе нелегальных онлайн-кинотеатров и истории видеопиратства в стране. Журналисты издания выяснили, что средний доход крупных пиратских онлайн-кинотеатров составляет от 70 до 160 миллионов рублей в месяц. Кроме того, были раскрыты схемы работы пиратских кинотеатров и доказана их связь с подпольным онлайн-казино Azino 777.

Входящий в Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko функционирует с 2011 года. Сейчас просмотр контента доступен на всех ключевых платформах: Smart TV, в мобильных приложениях, Apple TV и PlayStation. Rambler Group также владеет эксклюзивным правами на показ в России матчей Английской премьер-лиги сезона-2019/2020. Игры АПЛ будут транслироваться в онлайн-кинотеатре Okko с августа 2019 года, на данный момент уже доступны подписки по спецусловиям. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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