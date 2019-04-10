Раскрыта схема работы пиратских кинотеатров в России

Владелец нелегального онлайн-кинотеатра рассказал «Ленте.ру», как работают пиратские ресурсы. Его подробный рассказ представлен в спецпроекте «Ленты.ру» об истории пиратства в России.

По словам собеседника, такие кинотеатры арендуют сервера, создают собственный плеер, вручную загружают на него множество фильмов и встраивают их в сайт. По такой схеме пиратские онлайн-площадки работают много лет, продолжает он.

Над одним не самым крупным кинотеатром (до 70 тысяч хостов в сутки) может трудиться всего один человек. Владелец сначала заказывает текст к фильмам на бирже копирайтинга. Затем с помощью специального модуля автоматически добавляет информацию о картине с портала «Кинопоиск». При отсутствии модуля данные вносят вручную. Третий шаг — раздобыть плеер с фильмом и рекламой, которая будет приносить доход владельцу площадки.

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Самым популярным способом добычи плеера является получение embed-кода в личном кабинете видеохостинга. Для этого файл с фильмом скачивается, в том числе через торренты, загружается и конвертируется. После всех этих действий владелец получает код и устанавливает его на своем сайте.

Соглашения с такими хостингами — только устные. Владелец онлайн-кинотеатра, размещающий код, получает до 30 рублей за тысячу рекламных показов внутри плеера. В день на сайт добавляется от шести до 50 фильмов. Делать все самостоятельно неудобно, рискованно и ненадежно: владелец хостинга может легко расторгнуть соглашение с администратором нелегальной платформы.

Схема со временем совершенствовалась. В 2014 году появились три первых крупных пиратских CDN (Content Distribution Network) — сетей по распространению контента, загружающих и структурирующих нелегальные фильмы и выдающих пиратам удобные встраиваемые плееры с вшитой рекламой. В результате у владельцев онлайн-кинотеатров отпала необходимость самим работать над загрузкой картин, нужно только добавлять ссылки с плеером.

О том, как устроен рынок пиратства в России — в спецпроекте «Ленты.ру» «Пиратская Россия».

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