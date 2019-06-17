«КИНО OKKO» посодействует фильму «Война Анны» с выдвижением на «Оскар»

Объединенная сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») по просьбам зрителей вновь покажет фильм Алексея Федорченко «Война Анны» с 20 по 26 июня. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе объединенной сети. Такое решение было принято в связи с тем, что много зрителей не успели посмотреть фильм во время экспериментального проката на майских праздниках. Таким образом, картина получит возможность выдвижения на премию «Оскар» от России в 2020 году, так как по условиям Американской киноакадемии для этого фильм должен быть в прокате минимум неделю.

«После экспериментального проката 9-12 мая мы получили сотни положительных отзывов от зрителей в социальных сетях и огромную поддержку от наших коллег в сфере кино, культуры, шоу бизнеса. До этого фильм был отмечен ведущими кинопремиями страны, но главный судья любого кино — зритель, — прокомментировал новость продюсер фильма «Война Анны» Андрей Савельев. — Именно эта живая реакция на "Войну Анны" убедила нас принять предложение Объединенной сети кинотеатров "КИНО OKKO" и показала, что у фильма есть потенциал побороться за выдвижение на премию "Оскар" от России. Недельный прокат с объединенной киносетью даст нам такую возможность».

«Для нас как для лидеров кинотеатрального рынка в России принципиально важно оказывать поддержку качественным отечественным фильмам. "Война Анны" — один из немногих российских релизов прошлого года, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков, ни профессиональное сообщество, — рассказала директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» Елена Захарова. — Мы прислушиваемся к мнению наших гостей и, конечно же, отреагировали на просьбу о повторном прокате. Мы рады, что можем популяризировать российское кино и быть причастными к возможным будущим успехам картины на международной киноарене».

«Война Анны» уже признана одним из лучших российских фильмов 2018 года. Картина Алексея Федорченко стала лауреатом множества кинопремий, в числе которых «Золотой Орел» (лучший фильм, лучшая режиссура), «Ника» (лучший фильм, лучшая женская роль), «Белый Слон» (лучший фильм, лучшая операторская работа, лучшая женская роль). Фильм «Война Анны» обладатель специального диплома жюри «Кинотавра».

По мнению критиков, «Война Анны» — это другой взгляд на российское кино о войне: в нем нет спецэффектов, пафоса и даже слов. История еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Главную роль в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта Козлова — за весь фильм она не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников.