Девятилетняя российская актриса получила премию «Ника»

Историческая военная драма Алексея Федорченко «Война Анны» завоевала премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм». Прямая трансляция велась на YouTube.

9-летняя актриса Марта Козлова, сыгравшая в картине, победила в категории «Лучшая женская роль».

Лучшими актерами были признаны Алексей Серебряков за работу в «Ван Гогах» и Евгений Цыганов за «Человека, который удивил всех». За роли второго плана наградили Юрия Кузнецова («Человек, который удивил всех») и Елену Кореневу («Ван Гоги»).

Кирилла Серебренникова отметили за режиссуру байопика «Лето» о Викторе Цое. Роман Билык (Рома Зверь), исполнивший в картине одну из главных ролей, удостоился награды «Открытие года».

В номинации «Лучшим анимационным фильмом» выиграла лента «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе. Лучшими сценаристами стали Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский («История одного назначения»).

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