Объявлены номинанты французской кинопремии «Сезар»

Французская академия кинематографических искусств и техники объявила номинантов на «Сезар». Список претендентов опубликован на сайте премии.

За приз «Лучший фильм» поборются такие картины, как «Братья Систерс» Жака Одиара, «Непотопляемые» Жиля Леллуша, «На свободе!» Пьера Сальвадори, «Боль» Эмануэля Финкеля, «Опекунство» Ксавье Леграна, «Ученик» Жанны Эрри и «Ги» Алекса Лутца.

Среди иностранных фильмов представлены «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны, «Капернаум» Надин Лабаки, «Холодная война» Павла Павликовского, «Девочка» Лукаса Донта, «Ханна» Андреа Паллаоро,

Nos batailles Гийома Сенеса и «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды.

Киноленты «Непотопляемые» и «Опекунство» получили по десять номинаций, картины «На свободе!» и «Братья Систерс» — по девять.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Париже 22 февраля. Вести мероприятие будет британская актриса Кристин Скотт Томас, известная по ролям в фильмах «Английский пациент», «Горькая луна» и «Ее зовут Сара».

22 января стали известны имена номинантов на премию «Оскар». На главный приз претендуют «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зеленая книга», «Рома», «Звезда родилась» и «Власть».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!