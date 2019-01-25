Назван лучший фильм года в России

Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил Гран-при премии «Золотой орел». Об этом сообщает РИА Новости
Федорченко также получил статуэтку за лучшую режиссуру.
Главную роль в фильме исполнила Марта Козлова. Сюжет повествует о жизни девочки, чью семью расстреляли в первый год Великой Отечественной войны.
За звание лучшего фильма боролись такие картины, как «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Лед» Олега Трофима, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Спитак» Александра Котта.
«Золотой орел» вручается с 2002 года. Победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России. В 2018 году лучшим фильмом года стала картина Клима Шипенко «Салют 7»
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