Объявлены победители «Кинотавра»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр» стала картина «Бык» режиссера Бориса Акопова. Об этом сообщается на сайте церемонии.

Приз за лучшую режиссуру достался Александру Лунгину за фильм «Большая поэзия».

Лучшей актрисой стала Виктория Толстоганова, исполнившая роль в фильме «Выше неба». Награду за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов, сыгравший в фильме «Большая поэзия».

Лучшим дебютом стала картина Анны Пармас «Давай разведемся». Эта же лента получила приз за лучший сценарий.

34-летний режиссер «Быка» Борис Акопов — дебютант кинофестиваля. Его фильм рассказывает о преступных группировках, действовавших в России в 90-е годы.

«Кинотавр» проходил в Сочи с 9 по 16 июня. В этом году фестиваль отметил 30-летие.

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