На «Кинотавре» объявили победителей

Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр» завоевал фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Об этом сообщает РИА Новости.

Приз за лучшую режиссуру достался Григорию Константинопольскому за фильм «Русский бес».

Лучшими актерами назвали Анну Слю за фильм «Подбросы» и Степана Девонина, исполнившего главную роль в картине «Сердце мира».

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Председателем жюри основного конкурса стал режиссер Алексей Попогребский. В жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.

Кинофестиваль проходил в Сочи со 2 по 10 июня.

«Кинотавр» — один из самых популярных кинофестивалей в России. Его проводят с 1991 года в Сочи.

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