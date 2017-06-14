На «Кинотавре» назвали лучшую актрису по версии журнала L'Officiel

Актриса Паулина Андреева получила на российском кинофестивале «Кинотавр» специальную награду журнала L'Officiel как лучшая актриса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

Андреевой вручили бриллиантовую брошь за сатирическую комедию-мюзикл «Мифы» режиссера Александра Молочникова, в которой она сыграла две главные роли сестер-близнецов.

В «Мифах» рассказывается о личных проблемах артистов российской киноиндустрии и телеведущих. В фильме также снялись Яннис Пападопулос, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Ксения Раппопорт и Игорь Верник. Комедия стала дебютом Молочникова как режиссера.

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В кинотеатрах лента «Мифы» появится 20 июля.

11 июня на «Кинотавре» назвали победителей конкурса короткометражек. Гран-при получил фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай». Ему же вручены еще две награды: приз программы «Такое кино» и сертификат на один миллион рублей на съемку короткометражного фильма для альманаха «Из точки А».

Российский кинофестиваль «Кинотавр-2017» открылся в Сочи 7 июня. Мероприятие завершится в среду показом картины Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых» с Джоном Малковичем.