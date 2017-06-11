Названы победители конкурса короткометражек «Кинотавра»

Подведены итоги конкурса короткометражных фильмов кинофестиваля «Кинотавр». Гран-при получила картина Руслана Братова «Лалай-Балалай». Об этом в воскресенье, 11июня, сообщает сайт кинофестиваля.

Гран-при получил фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай». Ему же вручены еще две награды: приз программы «Такое кино» и спецприз — сертификат на один миллион рублей на съемку короткометражного фильма для альманаха «Из точки А».

Диплом «За поэтическую интонацию фильма» получила картина «Первый» (режиссер Ладо Кватания).

Специального упоминания жюри «За точную реализацию замысла» удостоена картина «Молоко» Дарьи Власовой. Она же награждена дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков «За художественное преобразование сюра реальности в сюрреализм в искусстве».

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России с формулировкой «За искусство реанимации в кино и в жизни» вручен картине «Время жить, время умирать» (режиссер Михаил Поляков).

Председателем жюри короткого метра в этом году стал режиссер и оператор Сергей Мокрицкий. В конкурсную программу вошли 28 короткометражек.