Актер Александр Ревва объяснил появление на «Кинотавре» в костюме бабульки

Актер, бывший участник игр КВН и резидент юмористического шоу Comedy Club Александр Ревва объяснил, почему появился на открытии 28-го российского фестиваля «Кинотавр» загримированным под пожилую женщину. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» пятницу, 9 июня.

Ревва приехал на кинофестиваль, чтобы представлить комедию «Бабушка легкого поведения». На открытии мероприятия он продемонстрировал зрителям образ своей героини, Александры Павловны Фишман.

Артист отметил, что ленту можно назвать лучшей работой режиссера Марюса Вайсберга. «Он считает, что это лучшая моя роль, поэтому "Бабушка легкого поведения" — наш лучший фильм», — заключил Ревва.

Комедия Вайсберга появится на российских экранах 17 августа.

Российский кинофестиваль «Кинотавр-2017» открылся в Сочи 7 июня. За победу в конкурсе буду бороться 15 картин. Победители будут объявлены 14 июня.