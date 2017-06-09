Режиссер Волобуев из-за монтажа уберет свое имя из титров снятого фильма

Режиссер Роман Волобуев решил убрать свое имя из титров фильма «Блокбастер». Об этом кинематографист заявил перед премьерой картины на фестивале «Кинотавр», передает корреспондент «Ленты.ру».

Волобуев оказался недоволен итоговым монтажом ленты, который производился без его участия. Он не уточнил, будет ли его имя заменено на псевдоним.

Продюсер фильма Илья Стюарт заявил, что «от лица тех, кто оставляет свои имена в картине, благодарит съемочную группу».

В «Блокбастере» снялись такие актеры, как Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Михаил Ефремов. По сюжету, главная героиня пытается убежать из надоевшей Москвы, но по дороге становится свидетельницей ограбления и оказывается в заложницах.

Картина выйдет в прокат 13 июля.