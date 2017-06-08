Режиссер «Жизни Адель» продаст «Золотую пальму» для оплаты нового фильма

Французский режиссер Абделатиф Кешиш, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2013 году за фильм «Жизнь Адель», выставит награду на аукцион. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вырученные деньги пойдут на финансирование новой картины кинематографиста. Лента под названием Mektoub, My Love («Мектуб, моя любовь») уже находится в стадии пост-продакшена, но недавно банк заблокировал выдачу остатка по кредиту.

Фильм должен был выйти к Каннскому фестивалю-2017, но в итоге будет выпущен до конца года.

Помимо «Золотой пальмы», на торги будут выставлены также другие лоты, в том числе картины маслом, которые «играли центральную роль» в «Жизни Адель».

Представители режиссера не уточнили, сколько именно средств требуется для завершения кино.

В фильмографии Абделатифа Кешиша также такие работы, как «Кус-кус и барабулька» и «Черная Венера».