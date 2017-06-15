Гран-при «Кинотавра» получил Борис Хлебников

Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр-2017» получила картина Бориса Хлебникова «Аритмия». Об этом в четверг, 15 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фильм также завоевал приз зрительских симпатий.

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Лента рассказывает о судьбе врача скорой помощи Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер.

«Аритмия» появится на российских экранах 28 сентября.

11 июня на «Кинотавре» назвали победителей конкурса короткометражек. Гран-при получил фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай».

«Кинотавр-2017» прошел в Сочи с 7 по 14 июня. Фестиваль закрылся показом картины Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых» с Джоном Малковичем.