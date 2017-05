Фильм Хлебникова попал в программу фестиваля в Карловых Варах

Лента российского режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» номинирована на гран-при «Хрустальный глобус» международного кинофестиваля в Карловых Варах. Полный список участников конкурсной программы приводит портал Screen Daily во вторник, 30 мая.

Всего за главный приз поборются 12 фильмов. Среди них — Little Crusader («Маленький крестоносец») Вацлава Кадринки, Birds Are Singing In Kigali («Птицы поют в Кигали») Кшиштофа Краузе, Khibula («Хибула») Георгия Овашвили и The Line («Линия») Петера Бебьяка.

В драме Хлебникова рассказывается о судьбе врача «Скорой помощи» Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. В «Аритмии» сыграли Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер. Фильм появится на российских экранах 28 сентября.

52-й Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 30 июня по 8 июля. Мероприятие проводится ежегодно с 1946 года.

В 2016-м лента «Зоология» Ивана Твердовского получила на Карловарском фестивале специальный приз жюри, а картина Алексея Красовского «Коллектор» удостоилась награды от Федерации кинокритиков стран Европы и Средиземноморья.