Фильм Хлебникова «Аритмия» получил приз зрительских симпатий на «Кинотавре»

Картина Бориса Хлебникова «Аритмия» завоевала приз зрительских симпатий на российском кинофестивале «Кинотавр-2017». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

В драме Хлебникова рассказывается о судьбе врача скорой помощи Олега. По сюжету, поглощенного работой медика бросает жена. В «Аритмии» сыграли Александр Яценко, Ирина Горбачева и Николай Шрайбер. Фильм появится на российских экранах 28 сентября.

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Второе место в голосовании кинолюбителей получила лента Резо Гигинеишвили «Заложники», повествующая о группе молодых людей из советской Грузии, пытавшихся угнать самолет с целью побега из СССР. История основана на реальных событиях, произошедших в 1983 году.

На третьей позиции — картина «Жги» режиссера Кирилла Плетнева о поющей надзирательнице из женской колонии.

11 июня на «Кинотавре» назвали победителей конкурса короткометражек. Гран-при получил фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай».

Фестиваль открылся в Сочи 7 июня. Он завершится в среду показом картины Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых» с Джоном Малковичем.