Хабенский вступился за журналиста «Медузы» и испугался закрытия «Кинотавра»

Актер Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на распространение наркотиков. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия «Кинотавра» в Сочи, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — отметил актер. По мнению Хабенского, если Голунову вынесут несправедливый приговор, это будет означать, что однажды фестиваль тоже может стать неудобным и будет закрыт, несмотря на поддержку «Кинотавра» министром культуры Владимиром Мединским.

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Председатель жюри фестиваля подчеркнул, что «Кинотавр» всегда имел свою точку зрения, свою правду и зрителя, однако эта сильная черта может стать его самым уязвимым местом. Кинофестиваль был и остается «живым, непричесанным, шершавым и непредсказуемым», заключил он.

Ранее задержанного корреспондента поддержала телеведущая Ксения Собчак. Также 7 июня журналисты и общественные деятели устроили одиночные пикеты в поддержку Голунова. Некоторые из них были задержаны.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

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