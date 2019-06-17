Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»

Актриса Ирина Горбачева раскритиковала российский кинофестиваль «Кинотавр». Артистка высказалась в своем Instagram-аккаунте.

Горбачева призналась, что расстроилась от просмотренного и даже хотела покинуть мероприятие. «То ли более пафосным он [фестиваль] становится, то ли больше зон и мероприятий, куда можно не всем... Желаю ему расслабиться, стряхнуть с себя лет 10», — написала актриса. Она отметила, что «Кинотавру» не хватает иронии, и рассказала о том, как сломала каблук и прошлась по ковровой дорожке босиком.

В воскресенье, 16 июня, стали известны победители 30-го «Кинотавра», проходившего в Сочи с 9 по 16 июня. Лучшей картиной 2019 года стала работа «Бык» режиссера Бориса Акопова.

На церемонии открытия фестиваля актер Константин Хабенский произнес речь в поддержку журналиста Ивана Голунова, а также выразил опасения по поводу того, что однажды и «Кинотавр» может стать неудобным и будет закрыт.

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