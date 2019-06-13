Россияне выбрали лучший мультфильм

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинг любимых мультфильмов россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое место занял советский мультфильм «Ну, погоди!», за который проголосовали 65 процентов респондентов. На второй позиции оказались «Каникулы в Простоквашино», набрав 31 процент голосов. Третье место досталось мультсериалу «Маша и медведь», выбранный 16 процентами жителей страны.

Также среди любимых мультфильмов были названы «Винни пух» (13 процентов), «Чебурашка и крокодил Гена» (десять процентов), «Кот Леопольд» и «Ежик в туман» (по восемь процентов).

Опрос был проведен по всей России в июне 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

В прошлом году портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало полнометражное аниме японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты «Могила светлячков», вышедшее в 1988 году.

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