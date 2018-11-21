Назван худший диснеевский мультфильм всех времен

Портал Collider составил рейтинг всех анимационных лент студии Disney. Худшим мультфильмом признан «Цыпленок Цыпа» 2005 года.

Критики отметили, что лента быстро забылась после релиза из-за «пустого» сюжета. «Цыпленок Цыпа» занял низшую, 57-ю строчку рейтинга. За ним следует «Лис и пес» 1981 года. 55-е место получила картина «Не бей копытом», вышедшая в 2004-м.

Лучшей лентой в списке признан мультфильм «Пиноккио» 1940 года. Картина стала первой экранизацией сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 1881 года, при этом значительно отступая от оригинала. Продюсером мультфильма выступил Уолт Дисней. «Пиноккио» получил две премии «Оскар» — за лучшую песню («В час, когда взойдет звезда») и лучший оригинальный саундтрек.

На второй строчке — «Спящая красавица» 1959 года. Третье место досталось анимационной ленте «Фантазия». В топ-10 также попали мультфильмы «Бэмби», «Красавица и Чудовище», «Дамбо», «Король Лев», «Питер Пэн», «Моана» и «Белоснежка и семь гномов».

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