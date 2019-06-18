Фанатов «Игры престолов» возмутила победа «Капитана Марвел» на премии MTV

В сети фанаты сериала «Игра престолов» выразили недовольство результатами 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов» и «Капитану Марвел».

Исполнительница главной роли в блокбастере «Капитан Марвел» Бри Ларсон получила приз в номинации «Лучший бой» за сцену, где супергероиня сражается против злодейки Минн-Эрвы. Поклонники «Игры престолов» выразили мнение, что награду нужно было вручить за сражение Арьи Старк с белыми ходоками. После премии зрители начали писать гневные комментарии в Twitter.

«Арья прошла через ад и обратно, убила Короля Ночи, чтобы проиграть Капитану Марвел. Мне больно».

«Вы говорите мне, что моя девочка Арья Старк не выиграла эту премию MTV?»

— Petty King Cole (@jcurry336) 18 июня 2019, 01:43

«Сцена сражения Капитана Марвел не была лучше сцены, где Арья Старк сразилась против белых ходоков».

Ранее 18 июня появилась информация о победителях премии MTV. Приз за лучший фильм достался картине «Мстители: финал». Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей», ими стали персонажи Тони Старк и Танос. «Игра престолов» названа лучшим сериалом.

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