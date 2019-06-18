Фанатов «Игры престолов» возмутила победа «Капитана Марвел» на премии MTV

В сети фанаты сериала «Игра престолов» выразили недовольство результатами 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards.
Далее следуют спойлеры к «Игре престолов» и «Капитану Марвел».
Исполнительница главной роли в блокбастере «Капитан Марвел» Бри Ларсон получила приз в номинации «Лучший бой» за сцену, где супергероиня сражается против злодейки Минн-Эрвы. Поклонники «Игры престолов» выразили мнение, что награду нужно было вручить за сражение Арьи Старк с белыми ходоками. После премии зрители начали писать гневные комментарии в Twitter.
«Арья прошла через ад и обратно, убила Короля Ночи, чтобы проиграть Капитану Марвел. Мне больно».
«Вы говорите мне, что моя девочка Арья Старк не выиграла эту премию MTV?»
«Сцена сражения Капитана Марвел не была лучше сцены, где Арья Старк сразилась против белых ходоков».
Ранее 18 июня появилась информация о победителях премии MTV. Приз за лучший фильм достался картине «Мстители: финал». Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях «Лучший герой» и «Лучший злодей», ими стали персонажи Тони Старк и Танос. «Игра престолов» названа лучшим сериалом.