В сети появилось видео с извинениями Джона Сноу за финал «Игры престолов»

В сети появилось шуточное видео, в котором один из главных героев сериала «Игра престолов» Джон Сноу извинился за восьмой сезон фантастической эпопеи. Ролик опубликован на YouTube-канале Eating Things With Famous People.

Создатели видео изменили фрагмент четвертой серии заключительного сезона восьмого сезона. Вместо произнесения траурной речи Джон Сноу извинился перед зрителями. «Мне жаль, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что окончание "Остаться в живых" нас ничему не научило», — начал он.

«В этом видео у меня больше слов, чем во всем последнем сезоне. Я прошу прощение за это и я знаю, что это уже не имеет смысла», — продолжил Сноу, отметив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей ошибкой сезона.

«Сейчас...давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон», — заключил он.

Ранее в мае в сети появилось видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов». На ролике видно, как Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

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