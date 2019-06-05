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Эмилия Кларк поделилась сожалениями после финала «Игры престолов»

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Эмилия Кларк

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, о чем жалеет после финала сериала. Об этом сообщает издание Variety.

«Я ничего не забрала [со съемок], очень жалею об этом и испытываю раздражение. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне дракона», — сказала артистка. Она добавила, что за 10 лет работы над сериалом произошло много всего, а сама она превратилась в женщину.

Актриса призналась, что участники проекта была настоящей семьей. «Ты впервые видишь хрупкость каждого, когда все заканчивается. Ты пытаешься делать вид, что все нормально. Когда это действительно подходит к концу, это ломает каждого», — отметила она. По мнению Кларк, создатели сериала выбрали «идеальное время, чтобы уйти».

Звезда, пережившая за время съемок две операции на мозге, также заявила, что роль Дейенерис спасла ей жизнь и помогла отвлечься от проблем со здоровьем. «Я просто вкладывала в каждый сезон намного больше, потому что это реально была жизнь или смерть», — вспомнила она.

В феврале Кларк призналась, что она хотела унести со съемочной площадки Железный трон, однако гигантская металлическая скульптура не влезла в ее автомобиль. «Я толкала его, старалась поместить в машину, но он не подошел по размерам. Что тут поделаешь?» — задалась вопросом актриса.

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