Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд

Финальная часть супергеройской саги «Мстители: финал» установила новый рекорд, собрав в прокате два миллиарда долларов за 11 дней. Информация об этом появилась на сайте компании-прокатчика Walt Disney Studios.

По данным, опубликованным на сайте, точная сумма сбора спустя 11 дней после мировой премьеры, состоявшейся 22 апреля, равна 2,2 миллиарда долларов. Предыдущий рекорд был поставлен Джеймсом Кэмероном, снявшим картину «Аватар»: вышедшая в 2009 году лента собрала два миллиарда за 47 дней.

В истории кинематографа сборы всего пяти фильмов достигали таких больших значений. Помимо упомянутого «Аватара» и заключительной части «Мстителей», в этот список входят предыдущая часть эпопеи «Мстители: Война бесконечности», а также «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Титаник».

Ранее в мае стало известно, что за первый уик-энд в российском прокате блокбастер о супергероях заработал более миллиарда рублей. Картина побила два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы (более 307 миллионов рублей) и по сборам в первый день проката (около 430 миллионов).

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