«Мстители: Финал» обошли российский «Миллиард» и заработали миллиард рублей

Блокбастер «Мстители: Финал» заработал за уик-энд в российском прокате более миллиарда рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах в кинозалах, за три дня фильм посмотрели почти 3,4 миллиона зрителей на 51,3 тысячи сеансов. Картина побила два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы (более 307 миллионов рублей) и по сборам в первый день проката (около 430 миллионов). По этим показателям «Мстители: Финал» обошли предыдущую часть фильма, «Мстители: Война бесконечности».

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По итогам пяти дней мирового проката картина заработала 1,2 миллиарда долларов. Российская премьера фантастического боевика была перенесена со дня мирового релиза 25 апреля на 29 апреля.

Сообщалось, что перенос был устроен по требованию чиновников Министерства культуры России ради продвижения ленты «Миллиард» с Владимиром Машковым. В итоге в премьерный день на фантастический боевик «Мстители: Финал» пришлось 99,5 процента сборов и предварительных продаж билетов по России, «Миллиард» занял второе место, собрав за день около 334 тысяч рублей.

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