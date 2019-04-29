Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам. Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам, картину «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.

Всего за первый уик-энд картина заработала 350 миллионов долларов в США и Канаде, и 1,2 миллиарда долларов — по всему миру. В российском прокате «Мстители: Финал» стартует 29 апреля — на четыре дня позже, чем во всем мире. Картина станет итогом 11-летней истории кинематографической вселенной Marvel.

27 апреля сообщалось, что посетителя кинотеатра в Гонконге избили из-за спойлеров «Мстителей». Мужчина вышел из зала после сеанса и стал громко рассказывать, что происходило в фильме. Стоявшие рядом зрители, которые только собирались посмотреть финальную часть, решили «наказать»

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