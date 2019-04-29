«Мстителей: Финал» раскритиковали за недостаточное использование Капитана Марвел

Телевизионный критик портала USA Today Келли Лоулер пожаловалась на то, что в фантастическом боевике «Мстители: Финал» слишком мало экранного времени уделено Капитану Марвел в исполнении Бри Ларсон.

В критической статье Лоулер подчеркнула, что персонаж Ларсон появляется в ленте всего четыре раза. Когда это происходит, она «вводится в сцену очень странным образом и недостаточно используется как персонаж и как супергероиня». «Если вы не смотрели ее сольный фильм, то до 45-й минуты "Финала" так бы и не знали ее имя», — отметила критик.

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«Капитан Марвел — это первая женщина-супергерой киновселенной Marvel с собственным фильмом. В то время как ранние звезды франшизы ее покидают, новые персонажи, вроде Кэрол [Денрверс], должны будут представлять ее в будущем. Но ее роль в этом фильме показывает, что это будущее не слишком яркое», — добавила Лоулер.

В марте Бри Ларсон намекнула на гомосексуальность своей героини. Фильм «Капитан Марвел» собрал 455 миллионов долларов за первые выходные проката и продемонстрировал шестой лучший старт за всю историю кино.

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