Самую сильную женщину Капитана Марвел сочли лесбиянкой

Актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана Марвел в одноименном фильме, намекнула на гомосексуальность своей героини, опубликовав в Twitter-аккаунте рисунок художницы по имени Бев Джонсон.

На нем изображена Капитан Марвел, которая держит на руках другую героиню блокбастера — Валькирию. Пользователи заметили, что на картинке обе смотрят друг на друга влюбленными глазами.

«Мы милашки», — подписала артистка этот пост. Сыгравшая Валькирию Тесса Томпсон ответила, что согласна с ней.

Такой рисунок появился в связи с тем, что после выхода ленты о самой сильной женщине многие интернет-пользователи посчитали, что она лесбиянка. При этом ее подозревали в романе с подругой Марией Рамбо, а не с Валькирией.

«Я посмотрела "Капитана Марвел". Это здорово. Я бы описала так: очевидные оттенки гомосексуальности».

Я: «Капитан Марвел — лесбиянка»

Все: «Откуда ты знаешь?»

Я:

Премьера «Капитана Марвел» состоялась 7 марта. Фильм собрал 455 миллионов долларов за первые выходные проката и продемонстрировал шестой лучший старт за всю историю кино. В день премьеры Бри Ларсон появилась в одном из кинотеатров в Нью-Джерси, чтобы угостить поклонников газировкой и попкорном.

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