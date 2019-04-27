Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Посетителя кинотеатра в Гонконге, Китай, избили из-за спойлеров последней части киносерии «Мстители: Финал». Об этом сообщает телеканал TVBS со ссылкой на очевидцев.

Мужчина вышел из зала после сеанса и стал громко рассказывать, что происходило в фильме. Рядом стояли зрители, которые только собирались посмотреть финальную часть. Их возмутило поведение мужчины, его начали избивать.

Пользователи сети поставили под сомнение произошедшее, однако свидетели подтвердили подлинность инцидента. Позже было опубликовано фото постарадавшего, ему оказали медицинскую помощь.

26 апреля стало известно, что студентку из Китая госпитализировали после просмотра последней части «Мстителей». Девушка слищком много плакала во время сеанса и не могла остановиться даже после окончания показа. Она начала испытывать боли в груди, мышечные спазмы и онемение в руках и ногах, в связи с чем ее друзья решили вызвать скорую помощь.

Фильм «Мстители: Финал» стартует в российском прокате 29 апреля — на четыре дня позже, чем во всем мире. Картина станет итогом 11-летней истории кинематографической вселенной Marvel.

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