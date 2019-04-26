Китаянка слишком много плакала на показе «Мстителей» и угодила в больницу

Китайская студентка так много плакала на показе фильма «Мстители: Финал», что после сеанса была госпитализирована. Об этом сообщает портал Asia One.

Отмечается, что 21-летняя девушка не могла прекратить плакать даже после окончания картины. После выхода из кинотеатра она начала испытывать боли в груди, мышечные спазмы и онемение в руках и ногах, в связи с чем ее друзья решили вызвать скорую помощь. В клинике врачи надели на пациентку кислородную маску, ее состояние улучшилось. В настоящее время студентку выписали из больницы.

22 апреля стало известно, что мануальный терапевт из Висконсина Стив Руппель потратил 233 часа на просмотр «Капитана Марвел», еще одного фильма киностудии Marvel. Американец признался, что посмотрел картину 116 раз, чтобы установить мировой рекорд. Ему приходилось брать отгулы на работе, надолго уходить на обед, чтобы успеть в кино, и специально выделять время на выходных для просмотра блокбастера.

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