Американец потратил 233 часа на фильм о самой сильной женщине «Капитан Марвел»

Мануальный терапевт из Висконсина Стив Руппель потратил 233 часа на просмотр фильма «Капитан Марвел», чтобы установить мировой рекорд. Об этом сообщает телеканал WSAW-TV.

С 7 марта, когда состоялась премьера блокбастера, американец сходил на него в кинотеатры 116 раз. Он признается, что ему нравится ставить рекорды, поэтому это уже пятое достижение. Ранее он уже пробежал полумарафон, будучи одетым в множество футболок, число которых не уточняется.

По словам Руппеля, ему приходилось брать отгулы на работе, надолго уходить на обед, чтобы успеть в кино, и специально выделять время на выходных для «Капитана Марвел». Чтобы доказать, что он действительно посещал сеансы, фанат картины собирал билеты, фотографировался на фоне постеров и каждый раз брал письменные подтверждения у по крайней мере двух свидетелей его походов в кинотеатр.

Руппель также рассказал, что смотрел ленту максимум семь раз в день. Чтобы она ему не наскучила, при каждом просмотре он старался обращать внимание на разные элементы, в том числе на то, что происходит на заднем фоне. Свой выбор фильма он объяснил тем, что любит кино о супергероях.

«Капитан Марвел» собрал 455 миллионов долларов за первые выходные проката и продемонстрировал шестой лучший старт за всю историю кино. В день премьеры исполнительница главной роли Бри Ларсон появилась в одном из кинотеатров в Нью-Джерси, чтобы угостить поклонников газировкой и попкорном.

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