Отрывок из финала новых «Мстителей» утек в сеть

В сети появились отрывки из еще не вышедшего фантастического боевика «Мстители: Финал». Как пишет Daily Express, в видео присутствуют кадры из развязки фильма.

Внимание! Далее следует ролик со спойлерами к картине.

В клипе продолжительностью 4,5 минуты появляются, в частности Халк, Железный человек, Ракета, Капитан Америка и Черная пантера. Также показано сражение с главным антагонистом фильма Таносом.

Ролик, содержащий кадры из «Мстителей: Финала», был опубликован на YouTube.

Dimitris K / YouTube

Мировая премьера ленты «Мстители: Финал» запланирована на 24 апреля. В России фильм выйдет на экраны 29 апреля.

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