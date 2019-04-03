Человек-паук из «Мстителей» снимался без сценария из-за репутации болтуна

Братья Руссо, режиссеры блокбастера «Мстители: Финал», не дали актеру Тому Холланду ознакомиться со сценарием из-за его репутации болтуна. Об этом сообщает портал IndieWire.

Джо Руссо заявил, что артисту, исполняющему роль Человека-паука, просто нельзя доверять, поэтому ему рассказывали только сюжетные линии его героя. «Он даже не знал, с кем снимается. Мы использовали крайне туманные термины, чтобы объяснить ему, что происходит в сценах, потому что ему очень трудно держать рот на замке»», — сказал кинематографист.

Холланд и сам признался, что во время съемок сражений понятия не имел, с кем дерется его персонаж. «Я просто стоял, 15 минут избивая воздух. Когда я приступил к работе, я не думал, что буду таким заниматься, но сейчас я привык», — отметил он.

Ранее актер заспойлерил сюжет фильма «Мстители: Война бесконечности». Во время специального показа ленты он вышел на сцену и рассекретил судьбу Человека-паука. Кроме того, в одном из своих интервью он подтвердил фанатскую теорию о квантовом мире.

2 марта в сети появился новый трейлер картины «Мстители: Финал». Ожидается, что в российский прокат фильм выйдет 29 апреля.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!