В сети устроили конкурс лучших усов для «Мстителей»

Американский актер Роберт Дауни-младший, исполняющий роль Железного Человека в фильмах Marvel, предложил определить, кому из героев блокбастера «Мстители» больше идут усы. Пост на эту тему он опубликовал своем Twitter-аккаунте.

«Окей, на этот раз все по-настоящему. Кто носит их лучше?» — написал артист, обратившись к своим коллегам по фильму Марку Руффало и Крису Эвансу.

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 20 марта 2019, 15:43

В ответ интернет-пользователи начали не только выбирать лучшего обладателя усов, но и публиковать старые снимки актеров с растительностью на лице.

Кроме того, усы прифотошопили и тем персонажам «Мстителей», у которых их никогда не было. Например, возлюбленной Железного Человека Пеппер Поттс, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, или Черной Вдове, роль которой исполнила Скарлетт Йоханссон.

— beth || CAROL OWNS MY ASS (@vanelloki) 20 марта 2019, 15:45

«Он».

«Никто из вышеперечисленных».

«В ответ челлендж Роберта Дауни-младшего я выбираю Тома Холланда».

19 марта стало известно, что второй трейлер блокбастера «Мстители: Финал» собрал 268 миллионов просмотров за сутки. Видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы, собравший 289 миллионов просмотров.

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