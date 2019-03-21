В сети устроили конкурс лучших усов для «Мстителей»

Американский актер Роберт Дауни-младший, исполняющий роль Железного Человека в фильмах Marvel, предложил определить, кому из героев блокбастера «Мстители» больше идут усы. Пост на эту тему он опубликовал своем Twitter-аккаунте.
«Окей, на этот раз все по-настоящему. Кто носит их лучше?» — написал артист, обратившись к своим коллегам по фильму Марку Руффало и Крису Эвансу.
В ответ интернет-пользователи начали не только выбирать лучшего обладателя усов, но и публиковать старые снимки актеров с растительностью на лице.
Кроме того, усы прифотошопили и тем персонажам «Мстителей», у которых их никогда не было. Например, возлюбленной Железного Человека Пеппер Поттс, которую сыграла Гвинет Пэлтроу, или Черной Вдове, роль которой исполнила Скарлетт Йоханссон.
«Он».
«Никто из вышеперечисленных».
«В ответ челлендж Роберта Дауни-младшего я выбираю Тома Холланда».
19 марта стало известно, что второй трейлер блокбастера «Мстители: Финал» собрал 268 миллионов просмотров за сутки. Видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы, собравший 289 миллионов просмотров.