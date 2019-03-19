Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино

Второй трейлер блокбастера «Мстители: Финал» собрал 268 миллионов просмотров за сутки. Об этом сообщила студия Marvel в своем Twitter-аккаунте.

«Спасибо, величайшие фанаты во вселенной, за то, что две недели подряд делаете "Капитан Марвел" фильмом номер один, и делаете все что угодно, чтобы посмотреть трейлер "Мстителей: Финал" 268 миллионов раз за 24 часа», — говорится в публикации компании.

Как передает портал Complex, новое видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы (289 миллионов просмотров), а на третьем — клип к предыдущей ленте «Мстители: Война бесконечности».

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Новый трейлер был опубликован в сети 14 марта. В нем показали актрису Бри Ларсон в образе самой сильной женщины, известной как Капитан Марвел. Из видео становится понятно, что ее взяли в команду супегероев, собравшихся спасти мир.

Фильм «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 25 апреля. Премьера предыдущей части «Мстители: Война Бесконечности» состоялась в мае 2018 года.

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