Актеры «Мстителей» рассказали о проигрыше супергероев в финальной части эпопеи

Актеры, исполнившие роли супергероев в фильме «Мстители: Финал», рассказали о том, что ждет Железного Человека, Капитана Америку и других персонажей в новой картине. Видео с признаниями артистов опубликовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

«Представьте, что в первый раз все герои проиграли. Танос добился своего, и половина населения Вселенной исчезла», — заявил Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного Человека.

Сыгравший Капитана Америку Крис Эванс подтвердил, что супергероев ждет поражение, однако заметил, что проигрыш сделал их сильнее. «Хорошая новость: людей легче собрать вместе, после того как они были сломлены», — заключил он.

В конце ролика глава Marvel Studios Кевин Файги отметил, что реакция фанатов на новость о том, что половина персонажей Вселенной Marvel превратилась в пыль, показывает значимость супергероев в реальном мире.

Ранее в марте появилась информация о том, что трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино.

Премьера фильма «Мстители: Финал» в России назначена на 2 мая.

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